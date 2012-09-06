Туркмения предлагает Украине добывать газ

Об этом заявил Премьер-министр Николай Азаров во время встречи с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймиратом Ходжамухаммедовым, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Украина имеет безвизовый режим более чем с 40 странами. Однако у нас до сих пор визовый режим с Туркменистаном. Давайте на первом этапе введем безвизовый режим для бизнесменов, а на втором этапе обсудим вопрос безвизового режима для наших граждан», - сказал глава украинского правительства.

При этом министр экономического развития и торговли Петр Порошенко отметил, что визовый режим затрудняет участие отечественных компаний в тендерах, проводимых в Туркменистане. Они проходят в течение 20 дней, и за это время украинские бизнесмены просто не успевают получить визу для участия в них добавил он.

Кроме либерализации визового режима, активизации торгово-экономических отношений будет способствовать также создание торговых домов - туркменского в Украине и украинского в Туркменистане, - также добавил министр.

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В свою очередь вице-премьер-министр Туркменистана отметил, что за последние годы торгово-экономический оборот между двумя государствами увеличился втрое.

Туркменская сторона также предлагает украинским компаниям принять участие в тендере на разработку нового месторождения газа. «В ближайшее время мы начнем работы по освоению нового месторождения газа, где на конкурсной основе могли бы участвовать и украинские компании», - сказал Б. Ходжамухаммедов.

Н.Азаров также подчеркнул, что Украина заинтересована в возобновлении сотрудничества с Туркменистаном в топливно-энергетическом комплексе. «В начале 2000-х годов у нас были прямые поставки газа, мы участвовали в разведке месторождений. Тогда наши отношения были более насыщенными. Сейчас мы только восстанавливаем то, что было потеряно, и я надеюсь, что мы его восстановим и будем развивать наши взаимоотношения на более качественном уровне», - отметил глава правительства.