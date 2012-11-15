Азаров хочет ЗСТ с Вьетнамом как можно быстрее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед участниками Украинско-вьетнамского бизнес-форума.

"Мы сейчас с вашим правительством работаем над соглашением о зоне свободной торговли. Этот документ значительно упростит наше торгово-экономическое сотрудничество. Мы могли бы завершить в кратчайшие сроки", - сказал Н.Азаров.

По теме: Ельченко упрекает Россию: с Вьетнамом-то «формула Януковича» используется

Кроме того, по прилету во Вьетнам глава украинского правительства принял участие в презентации вьетнамской стороне украинского самолета Ан-148.

Также премьер посетит сегодня Храм литературы в Ханое и даст интервью вьетнамским телеканалам.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н.Азаров 15-16 ноября находится с официальным визитом в Социалистической Республике Вьетнам.

Также Н.Азаров проведет встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Тан Тунгом, Президентом Вьетнама Чион Тан Шангом и генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, а также с президентом Национального собрания Вьетнама Нгуен Си Хунгом.