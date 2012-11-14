Азарова два дня не будет в Украине - официальный визит во Вьетнам
21:53, 14 ноября 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл в Социалистическую Республику Вьетнам с официальным визитом, который продлится 15-16 ноября.
Азаров поехал договариваться с бизнесом и коммунистами
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, 15 ноября глава правительства примет участие в открытии украинско-вьетнамского бизнес-форума и проведет рабочий ужин с представителями вьетнамских деловых кругов.
16 ноября Н.Азаров возложит цветы к Монументу национальным героям Вьетнама, а также к Мавзолею Хо Ши Мина.
Также Н.Азаров проведет встречу с премьер-министром Вьетнама Нгуен Тан Зунгом.
После этого глава украинского правительства проведет встречу с Президентом Вьетнама Чион Тан Шангом и генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, а также с президентом Национального собрания Вьетнама Нгуен Си Хунгом.
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