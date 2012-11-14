Азарова два дня не будет в Украине - официальный визит во Вьетнам

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, 15 ноября глава правительства примет участие в открытии украинско-вьетнамского бизнес-форума и проведет рабочий ужин с представителями вьетнамских деловых кругов.

16 ноября Н.Азаров возложит цветы к Монументу национальным героям Вьетнама, а также к Мавзолею Хо Ши Мина.

Также Н.Азаров проведет встречу с премьер-министром Вьетнама Нгуен Тан Зунгом.

После этого глава украинского правительства проведет встречу с Президентом Вьетнама Чион Тан Шангом и генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, а также с президентом Национального собрания Вьетнама Нгуен Си Хунгом.