В Институте Горшенина состоится круглый стол «Ожидает ли Украину парламентский кризис?»

15 ноября (четверг) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ОЖИДАЕТ ЛИ УКРАИНУ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КРИЗИС?» Организатор круглого стола – Институт Горшенина. Вопросы, вынесенные на обсуждение: 1. Грозит ли новой ВР досрочное прекращение полномочий? 2. Кто сформирует большинство в стенах ВР? 3. Кто может стать новым спикером парламента? (анализ основных претендентов) 4. Отразится ли обновление состава ВР на кадровом составе действующего Правительства? Участники круглого стола: 1. ВЛАДИМИР ОЛЕЙНИК – народный депутат Украины (Партия регионов) 2. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода» 3. ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ – заместитель генерального директора Центра Разумкова 4. АЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦ – депутат Киевсовета (БЮТ) 5. ВИКТОР МУСИЯКА – народный депутат ІІ та ІV созывов, профессор права 6. ВЛАДИМИР КУРЕННОЙ – заместитель председателя Центрального исполкома партии «УДАР» Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62 ВНИМАНИЕ, АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА ИЗМЕНИЛСЯ! НОВЫЙ АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку с Михайловского переулка)

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