В Институте Горшенина состоится круглый стол «Ожидает ли Украину парламентский кризис?»

10:46, 14 ноября 2012
Политика
966 0

15 ноября (четверг) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол

«ОЖИДАЕТ ЛИ УКРАИНУ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КРИЗИС?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Грозит ли новой ВР досрочное прекращение полномочий?

2. Кто сформирует большинство в стенах ВР?

3. Кто может стать новым спикером парламента? (анализ основных претендентов)

4. Отразится ли обновление состава ВР на кадровом составе действующего Правительства?

Участники круглого стола:

1. ВЛАДИМИР ОЛЕЙНИК – народный депутат Украины (Партия регионов)

2. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода»

3. ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ – заместитель генерального директора Центра Разумкова

4. АЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦ – депутат Киевсовета (БЮТ)

5. ВИКТОР МУСИЯКА – народный депутат ІІ та ІV созывов, профессор права

6. ВЛАДИМИР КУРЕННОЙ – заместитель председателя Центрального исполкома партии  «УДАР»

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

ВНИМАНИЕ, АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА ИЗМЕНИЛСЯ!

НОВЫЙ АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку с Михайловского переулка)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter