В Институте Горшенина состоится круглый стол «Ожидает ли Украину парламентский кризис?»
15 ноября (четверг) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол
«ОЖИДАЕТ ЛИ УКРАИНУ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КРИЗИС?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Грозит ли новой ВР досрочное прекращение полномочий?
2. Кто сформирует большинство в стенах ВР?
3. Кто может стать новым спикером парламента? (анализ основных претендентов)
4. Отразится ли обновление состава ВР на кадровом составе действующего Правительства?
Участники круглого стола:
1. ВЛАДИМИР ОЛЕЙНИК – народный депутат Украины (Партия регионов)
2. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода»
3. ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ – заместитель генерального директора Центра Разумкова
4. АЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦ – депутат Киевсовета (БЮТ)
5. ВИКТОР МУСИЯКА – народный депутат ІІ та ІV созывов, профессор права
6. ВЛАДИМИР КУРЕННОЙ – заместитель председателя Центрального исполкома партии «УДАР»
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