Израиль надеется, что «Свобода» в ВР откажется от антисемитских заявлений

Об этом заявил заведующий отделом стран Евразии израильского МИДа Яков Ливне, сообщает «Сегодня».

По его словам, антисемитизм является не израильской и не еврейской проблемой, а проблемой тех стран, в которых он есть, и речь не только об Украине.

Я.Ливне отметил, что Израиль не может не обращать внимание на такие явления.

Он подчеркнул, что Израиль очень внимательно следил за выборами в Украине и теперь будет очень внимательно следить за развитием событий и за деятельностью ВО «Свобода».

«Конечно, сделанные некоторыми лидерами этой партии антисемитские высказывания для нас совершенно неприемлемы, и надеемся, что после того, как эта партия прошла в парламент, позиция ее лидеров будет более ответственной. Сегодня, учитывая очень хорошие дружественные отношения между Украиной и Израилем, не должно быть места для таких высказываний, и мы надеемся, что они больше не появятся», - сказал Я.Ливне.