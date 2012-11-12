Арестованную замглавы избирательного штаба хотят перевезти из Николаева в Киев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», об этом заявил руководитель штаба кандидата в депутаты Игорь Пилипчук.

Он назвал уголовные дела против Л.Никиткиной политической расправой над самим А.Корнацким.

По словам И.Пилипчука, у Л.Никиткиной сейчас обострения ишемической болезни сердца и врачи настаивают на ее срочном полноценном лечении в стационарных условиях, «но власть ее удерживает, как заложницу».

Однако, по его словам, следователи прокуратуры настаивают на срочном переводе Л.Никиткиной из медицинского учреждения пенитенциарного учреждения в камеру СИЗО и требуют сократить срок ознакомления с материалами уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Центральный райсуд Николаева вынес решение об аресте Л.Никиткиной. В «Батькивщине» назвали такие действия власти преследованиям и политическими репрессиями кандидата от оппозиции.