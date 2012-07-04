Рада выделила миллиард на видеокамеры на участках

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно расходов Центральной избирательной комиссии)» проголосовали 259 народных депутатов из 286, зарегистрированных в сессионном зале.

С целью обеспечения публичности и открытости избирательного процесса во время проведения очередных выборов народных депутатов Украины законом предусмотрено выделить Центральной избирательной комиссии средства по отдельной бюджетной программе "создание и внедрение системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках на постоянной основе во время выборов народных депутатов Украины в 2012 году" в объеме 993,6 млн. грн для оснащения избирательных участков системами видеонаблюдения.

Как сообщал УНИАН, 2 июля премьер-министр Николай Азаров заявил, что во время выборов в Верховную Раду Украины на избирательных участках установят 34 тысячи видеокамер для наблюдения за ходом голосования.