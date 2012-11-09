Нардеп: референдум будет манипулятивным явлением в стиле Гитлера

Всеукраинский референдум будет манипулятивным явлением. Об этом заявил народный депутат, член фракции НУ-НС Юрий Ключковский, комментируя принятый Верховной Радой 6 ноября закон о всеукраинском референдуме, сообщает «Тиждень».

«По данному закону, референдум будет явлением абсолютно манипулятивным, в стиле тех, которые когда-то проводились Гитлером, где он утверждал свои расовые законы, или тех референдумов, которые проводил Лукашенко в Беларуси или Назарбаев в Казахстане. То есть, вместо средства народного волеизъявления это станет способом, когда на народный «одобрямс» будет выноситься то, что выгодно власти», – заявил он.

Ю.Ключковский отмечает, что подтверждением этого является, в частности, очень широкий предмет референдума, предусмотренный законом.

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«Так, например, на референдуме по народной инициативе, то есть по требованию 3 миллионов граждан Украины, может быть принята Конституция Украины, внесены изменения в нее или принята ее новая редакция. При этом возникает вопрос, каким образом будет разрабатываться этот текст, кто будет ответствен за его разработку, за соблюдение тех требований, которые сегодня предусматривает Конституция относительно изменений к ней, например, запрещения сужения прав и свобод», – отметил он.

По новому закону о референдуме, отмечает депутат, «тексты выносятся на референдум, если не должны отменять или ограничивать содержание или быть направленными на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины».

«Однако проверка (целесообразности проведения референдума) возлагается на двух субъектов – на ЦИК и на Президента Украины, у которого появляется полная дискрекция – объявлять референдум или нет. Таким образом, те референдумы, которые ему будут нравиться, он будет объявлять, в проведении других – будет отказывать по мотивам несоответствия Конституции. Однако никаких возможностей обжаловать такое решение просто не существует», – заявляет депутат.

Кроме этого, обжаловать любые вопросы, связанные с проведением всеукраинского референдума, как отметил Ю.Ключковский, имеют право только субъекты процесса – комиссия референдума, инициативная группа, которая состоит из 500 граждан, и официальные наблюдатели от предыдущей.

«Тот, кто выступает против референдума, абсолютно лишен права принимать юридическое участие в процессе референдума. Хотя избиратель еще может обжаловать, однако, если нарушено его личное право», – заметил депутат.

«Очень важно, что не предусматривается возможность внесения каких-либо изменений в акты, принятые на референдуме. Только референдумом можно изменить закон, принятый на референдуме. А это абсолютно не соответствует европейским подходам, где такой закон не может быть изменен в течение определенного времени, например, 5 лет. А после этого он становится обычным законом и подлежит изменениям», – заявил Ю.Ключковский.

В то же время депутат подтвердил, что закон дает возможность изменить политический строй в Украине.

«Безусловно. Есть соответствующая норма. Можно изменить конституционный строй, ввести монархию, теоретически, если Президент не остановит такой референдум, то можно и ликвидировать независимость. Закон якобы не предусматривает этого, но право за ним», – отметил Ю.Ключковский.

Способ противодействовать данному закону, если его таки подпишет Виктор Янукович, Ю.Ключковский видит в одном: «Нужно получать (оппозиции) большинство в новой Верховной Раде и вносить изменения. Это единственное, что можно делать».

Напомним, 6 ноября Верховная Рада приняла закон о всенародном референдуме.

Оппозиция требует немедленной отмены этого закона, поскольку он содержит положения, которые прямо противоречат Конституции и позволят Виктору Януковичу полностью узурпировать власть.