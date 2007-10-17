Тимошенко ждет от Литвина предложений

17:17, 17 октября 2007
Политика
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В БЮТ готовы к проведению переговоров

Коалиция демократических сил готова к сотрудничеству в Верховной Раде VI созыва с Блоком Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос о проведении дополнительных консультаций БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” с Блоком Литвина.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Блок Литвина еще до сих пор определяется со своей тактикой поведения в ВР.

«Но мы готовы к проведению переговоров и ждем от ЛИТВИНА предложений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, руководитель избирательного штаба Блока Литвина Игорь ШАРОВ заявил, что Блок Литвина начнет официальные переговоры относительно коалиции лишь после начала работы ВР.

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