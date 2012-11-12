Обама расспросил Коморовского о европерспективах Украины

Президенты Польши и США Бронислав Коморовский и Барак Обама обсудили перспективы приближения Украины к Западу после последних парламентских выборов.

Как сообщает Польское радио, в воскресенье вечером состоялся телефонный разговор президентов Польши и США. Как сообщил министр Канцелярии польского Президента Яромир Соколовский, Б.Обама в телефонном разговоре поздравил Президента Польши Б.Коморовского по случаю Праздника независимости и попросил передать поздравления всем полякам.

Польский Президент «поблагодарил американского Президента за память и напомнил, что в момент возвращения в Польше независимости 94 года тому назад США были на стороне поляков». Также, добавил Я.Соколовский, «Б.Коморовский поздравил Б.Обаму с победой на президентских выборах и выразил надежду на дальнейшее углубление польско-американских взаимоотношений, особенно в сфере экономики».

При этом Я.Соколовский добавил, что темой разговора Б.Коморовского и Б.Обамы была также перспектива приближения Украины к Западу после последних парламентских выборов.