У Луценко обнаружили проблемы с сердцем, заявляет его жена

Об этом сообщила жена экс-главы МВД Ирина Луценко после телефонного разговора с мужем, который состоялся вчера, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

В частности, по словам И.Луценко, после ознакомления с официальными сообщениями ГПтСУ о медицинских осмотрах и удовлетворительном состоянии здоровья Ю.Луценко написал заявление на имя начальника колонии Ю.Орловского.

«В своем заявлении Луценко указал на резкое ухудшение состояния его здоровья. За две последние недели его самочувствие ухудшилось из-за сильных непрерывных болей, на теле проявились аллергические реакции, уменьшилась подвижная активность. Из-за этого он вынужден находиться на постоянных обезболивающих уколах и медикаментах», - отметила она.

И.Луценко подчеркнула, что экс-министр в своем заявлении требует от руководства Менской ИК №91 обеспечить его необходимым медицинским лечением в стационарном специализированном заведении для устранения физических болей, которые постоянно беспокоят его.

«Он также отметил, что после обследования 8 ноября в медицинском заключении об «удовлетворительном состоянии здоровья» врачи дополнительно к имеющимся у Луценко болезням указали на сердечные заболевания», - сообщила И.Луценко.

Кроме того, жена экс-министра сообщила, что «в заключении врачи также рекомендовали дополнительное обследование кишечника, на что Луценко заявил о своем согласии только в случае госпитализации в спецзаведение и назначении врача, который будет нести персональную уголовную ответственность за его лечение и состояние здоровья».

Она также сообщила, что в заявлении ее муж отметил, что медицинское заключение врачей не было выдано на руки ему самому.

«Скорее всего, тюремщики сделали это для того, чтобы мы не имели на руках еще одного медицинского документа о реальном состоянии здоровья Ю.Луценко и возможности обнародования его в прессе», - сказала И.Луценко.