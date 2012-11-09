Тюремщики сказали жене Луценко приходить на свидания попозже

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет, что руководство Менской колонии рекомендовало жене осужденного экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирине Луценко воспользоваться правом на свидание с мужем в отведенное для этого время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтС

В ГПтС отметили, что сегодня, 9 ноября, И.Луценко в 13:30 прибыла в Менскую исправительную колонию (№91) с целью встретиться с мужем. «Ее высказывания о запрещении свидания с осужденным не отвечают действительности. Руководством учреждения ей было разъяснено, что согласно действующей нормативно-правовой базе (п.49 Правилам внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний) свидания осужденных со своими адвокатами и защитниками предоставляются в нерабочее для осужденных время. В связи с этим, И.Луценко было рекомендовано подождать и начать свидание в 16:00. На что она не согласилась и покинула учреждение», - говорится в сообщении. Также, ссылаясь на слова дежурного сотрудника учреждения, беседовавшего с И.Луценко, в ГПтС сообщили, что «она мотивировала отказ ожидать тем, что может опоздать на концерт В.Меладзе».

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«Отдельно руководство Менской исправительной колонии (№91) информирует, что никаких затягиваний или промедлений при оформлении передач осужденным в учреждении нет – все осуществляется в пределах требований ведомственной нормативно-правовой базы, «толпы посетителей» нет, нареканий по этим вопросам от посетителей к руководству учреждения не поступает», - говорится в сообщении пресс-службы ГПтС.

Как сообщал УНИАН, сегодня И.Луценко заявила, что ее не допускают в Менскую колонию для свидания с мужем и передачи юридических документов. По словам И.Луценко, ей «отказывают во встрече с мужем, мотивируя это отсутствием заявления со стороны Луценко о таком свидании. Но администрация колонии сегодня неожиданно забыла, что я нахожусь в статусе защитника из круга близких лиц, поэтому в соответствии со ст. 48 Уголовно-процессуального кодекса количество свиданий и их длительность не ограничивается».