С Тимошенко может встретиться Хиллари Клинтон

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон выразила надежду, что сможет в ближайшее время лично встретиться с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Об этом сегодня заявила посол США по особым поручениям Мелани Вервир во время встречи с дочерью Ю.Тимошенко Евгенией и заместителем председателя партии «Батькивщина» Григорием Немырей, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, посол передала Ю.Тимошенко самые теплые слова приветствия и заверения в поддержке от госсекретаря США Х.Клинтон, которая выразила надежду, что сможет в ближайшее время лично встретиться с Ю.Тимошенко, говорится в сообщении.

«Мы не остановимся, пока Ю.Тимошенко и другие политические узники Украины не будут освобождены», - подчеркнула она.

Во время встречи речь шла о проведении выборов в Украине, их оценке международными наблюдателями, регрессе демократии в Украине, деле Ю.Тимошенко и состоянии ее здоровья.

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В этой связи М.Вервир еще раз подчеркнула, что США разделяют негативную оценку международных наблюдателей ОБСЕ, данную парламентским выборам в Украине.

Она также заявила о недопустимости преследования политических оппонентов режимом Виктора Януковича и выразила серьезную обеспокоенность по поводу состояния здоровья Ю.Тимошенко, сообщили в «Батькивщине».

В свою очередь Е.Тимошенко поблагодарила США за поддержку украинцев в их стремлении к демократии и за солидарность с ее матерью.

«Сейчас моя мама находится в довольно тяжелом состоянии. Но она не прекратит голодовку, объявленную в знак протеста против фальсификаций на выборах режимом Януковича, пока мы не добьемся справедливости. Никто не имеет права лишать людей их выбора», - подчеркнула она.

Во встрече также принимал участие посол США в Украине Джон Теффт, говорится в сообщении.