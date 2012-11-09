Яценюк: Сегодня оппозицию волнует только один вопрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк в перерыве заседания Киевского апелляционного административного суда по делу об установлении результатов голосования в одномандатном округе № 132.

«Мы вообще не рассматриваем вопрос о внесении изменений в закон», – заявил А.Яценюк. Он отметил, что сегодня оппозицию волнует только один вопрос – обязать Центральную избирательную комиссию исполнить свой долг и установить результаты голосования в одномандатных округах на основании протоколов участковых избирательных комиссий.

Он напомнил, что ни одного окончательного решения о проведении перевыборов ни Верховная Рада, ни ЦИК не принимали.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.Яценюк также заявил, что оппозиция намерена обратиться в Европейский суд по правам человека для установления справедливых результатов парламентских выборов в 5 одномандатных мажоритарных округах.

6 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установления результатов голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября и необходимости проведения повторных выборов в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).