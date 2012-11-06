«Батькивщина» отказалась признать результаты выборов

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ОО «Батькивщина».

В частности, отмечается, что 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла решение о том, что она не может установить результаты выборов по 5и проблемным округам: № 94, 132, 194, 197, 223. ЦИК также обратилась в Верховную Раду с предложением провести перевыборы в этих мажоритарных округах.

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По убеждению авторов заявления, «такое решение было принято вопреки волеизъявлению граждан Украины, которые четко определились со своими политическим симпатиями и со значительным преимуществом проголосовали за кандидатов в народные депутаты от оппозиции. Об этом однозначно свидетельствуют протоколы с мокрыми печатями по каждому из округов, параллельный и общественный подсчет голосов».

Однако, отмечают в «Батькивщине», «власть не смирилась с таким выбором граждан и победой оппозиции. Режим Януковича применил тотальные, циничные и откровенные массовые фальсификации. В частности, были зафиксированы порча бюллетеней, подделка протоколов, силовой захват окружных избирательных комиссий, применение отрядов спецназначения против мирных граждан, угроза физической расправы над членами участковых и окружных избирательных комиссий, подтасовка при введении данных об итогах голосования на сервер ЦИК и другие грязные технологии подделки результатов выборов. Это привело к конфронтации и противостоянию не только оппозиции, но и граждан Украины с антинародным режимом, которые не смирились с тем, что власть нагло украла у них право голоса и вышли на акции протеста».

«Мы осознаем, что приняв упомянутое решение, ЦИК выполнила указание власти для того, чтобы не допустить победы оппозиционных кандидатов и легализовать масштабное искажение волеизъявления граждан», - отмечают авторы заявления.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» «не признает такое антинародное и незаконное решение ЦИК, принятое в угоду власти. Мы безотлагательно обжалуем его в суде и не признаем результаты выборов до тех пор, пока все оппозиционные кандидаты, у которых пытаются украсть победу, не получат свои депутатские мандаты».

Объединенная оппозиция требует от ЦИК «взять ответственность за установление итогов голосования на себя. У нее есть все полномочия и законные основания для того, чтобы самостоятельно установить по протоколам с мокрыми печатями результаты голосования в каждом из этих мажоритарных округов и объявить победу оппозиционных кандидатов».