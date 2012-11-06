Литвин говорит, что ЦИК не имела права назначать перевыборы
11:12, 06 ноября 2012Политика
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ЦИК не имела права принимать постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в ряде округов.
Литвин говорит, что решение не соответствует закону
Об этом сказал на заседании парламента во вторник спикер Владимир Литвин.
"ЦИК приняла постановление, абсолютно не корреспондирующееся с действующим законом о выборах и с полномочиями ЦИК", - цитирует Литвина Украинская правда.
Как сообщал УНИАН, вчера ЦИК приняла постановление о невозможности установления достоверных результатов выборов в одномандатных округах 94, 132, 194, 197, 223.
ЦИК предлагает обратиться в Верховную Раду Украины относительно принятия ею решения о проведении повторных выборов в этих округах
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