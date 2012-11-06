Гриценко «подмывает дать в морду» за признание перевыборов в проблемных округах

«Так и подмывает кой-кому дать в морду, за то "победное" признание повторных выборов в пяти округах», - написал Гриценко на своей странице в Facebook.

«Предали ребят, которые открыто пошли против бульдозера - и победили; предали тысячи и тысячи людей, Граждан - в Первомайске, Николаеве, Каневе, Черкассах, Обухове, Василькове, Киеве - которые больше недели круглосуточно защищали их победу, выдержали яростный натиск беркутовцев, засух, губских, кругловых ... Они сделали невозможное и сохранили все документы! А здесь, в столице, снова та же история, как с Законом о выборах - потерпели очередную победу? ", - возмущается Гриценко.

«Долго не писал, сдерживал себя, единство же надо публично демонстрировать», - добавил он.

Гриценко также заверил, что «если повторные выборы состоятся (поскольку это еще не факт), будет лично работать в каждом из этих округов, по максимуму, чтобы наши ребята победили регионалов»

Напомним, в понедельник лидер Объединенной позиции «Батькивщина» Арсений Яценюк на митинге под ЦИК заявил, что оппозиция признала проведение перевыборов. По его мнению это лучший выход из сложившейся ситуации в настоящее время.