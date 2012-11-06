В британской PR-компании подтвердили сотрудничество с "Батькивщиной", которая назвала это «черным пиаром»

"Я прекратил работать на них ("Батькивщину"- Ред.) В октябре 2011 года. Однако я выполнял для них определенную работу, например, писал некоторые предвыборные бюллетени, но сейчас я не делаю для них полной PR-работы", - сказал Петти, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос о финансировании его деятельности партией "Батькивщина", Петти отметил, что все его действия были "образцовыми и чистыми".

Он также подтвердил, что некоторая информация о финансовых расчетов между его компанией и "Родиной" действительно попала в СМИ. "Я знал, что определенная документация или информация относительно счетов попала на сайты. Я действовал по закону и в соответствии с обычной практикой. Мне нечего скрывать. Я вел себя этично", - сказал Петти.

В БЮТ появление сайта с материалами о сотрудничестве Немыри с британскими пиарщиками считают "черным пиаром". Об этом заявила пресс-секретарь Григория Немыри Наталья Лысова.

"Это продолжение черного пиара против оппозиции и господина Немыри, в частности. В нем нет никакого смысла, а потому и комментировать это мы не будем", - отметила Лысова.

Напомним, ранее в сети Интернет появился сайт nemyrialeaks.com, на котором, по утверждению его авторов, были опубликованы копии документов, где содержится информация о счетах, которыми Григорий Немыря протяжении четырех лет оплачивал из своих оффшоров пиар-услуги британской компании Ridge Consulting .

На сайте также содержится отчет PR-компании о проделанной работе и копии документов по оплате приезда в Украину британских PR-специалистов.