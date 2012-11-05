Даже Ляшко готов отказаться от мандата в знак протеста

Об этом О.Ляшко заявил сегодня на митинге против фальсификаций под стенами ЦИК, сообщили УНИАН в пресс-службе Радикальной партии.

"Нужно любой ценой доказать Януковичу и Партии регионов, что люди имеют право на свободный выбор, что люди - не быдло, не биомасса, а граждане Украины, которые не будут молчать, когда у них пытаются украсть право выбора", - подчеркнул он.

О.Ляшко отметил, что ему импонирует идея с «обнулением» списков "Батькивщины", "УДАРа", "Свободы" и отзывом кандидатов от оппозиционных партий на мажоритарных округах, но он считает, что объективно ее будет сложно реализовать, потому что кое-кто из новоизбранных оппозиционных депутатов «уцепится в свой мандат мертвой хваткой, в первую очередь, бизнесмены».

"Но инициативу я поддерживаю, - заявил О.Ляшко. - Перевыборы могут дать нашему государству шанс преодолеть мафию у власти».

За себя лично О.Ляшко не волнуется: "Я повторно стану победителем на своем 208-ом округе или возьму любой другой округ и везде одержу победу".