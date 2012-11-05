Кожемякин: Оппозиция подождет с «обнулением» до объявления результатов

Об этом заявил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин.

Он не исключил, что до 12 ноября (дня официального объявления выборов) могут быть приняты решения, которые вернут победу по ряду округов представителям оппозиции, пишет Радио Свобода.

При этом Кожемякин подчеркнул, что речь идет не только о мажоритарщиках от «Батькивщины», но и о представителях «Свободы» и УДАРа.

Лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» также добавил, что сейчас продолжаются переговоры между тремя оппозиционными силами, которые прошли в парламент, о возможности отказа от мандатов.