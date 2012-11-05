Политолог назвал трех «главных» кандидатов на кресло спикера

Политолог Владимир Фесенко в интервью ТСН дал свой прогноз на то, кого могут назначить спикером в новом парламенте.

«Мой прогноз очень простой, поскольку регионалы будут создавать свое парламентское большинство, для них очень важно продемонстрировать, что они управляют и контролируют Верховную Раду. А поэтому требуется свой человек на должности спикера.

Кто кандидат от Партии регионов? Думаю, вопрос окончательно не решен. Решать будет президент и это, в частности, будет связано со спором интересов различных групп в окружении Януковича. Но главные претенденты известны - кандидат № 1 Лавринович. Почему? Потому что кроме юридических знаний и преданности президенту (что очень важно) у него еще есть опыт работы в президиуме Верховной Рады, он в свое время работал первым заместителем.

Второй претендент - это Александр Ефремов. И третий - Сергей Тигипко. Он сам предложил свои услуги на этом посту. И это, на мой взгляд, свидетельство того, что он не уверен в своей перспективе», - сказал Фесенко.