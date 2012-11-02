Тюремщики снова сделали для Тимошенко исключение

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Несмотря на отсутствие законодательных условий и соответствующих технических возможностей в ЦКБ «Укрзализныци», сегодня, 2 ноября, осужденной Ю.Тимошенко в очередной раз в качестве исключения была предоставлена возможность пообщаться с родными с помощью мобильной связи», - говорится в сообщении.

Разговор длился около 30 минут, добавили в ГПтС.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе ГПтС информировали, что 31 октября осужденной Ю.Тимошенко по ее личной письменной просьбе в виде исключения была вновь предоставлена возможность пообщаться с родными по телефону. Разговор длился около часа.

В целом 30 и 31 октября Ю.Тимошенко трижды звонила родственникам.

В ведомстве отметили, что ни действующим законодательством, ни технически (в частности в ЦКБ № 5 г.Харькова) не предусмотрено осуществление осужденными, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях, телефонных звонков.