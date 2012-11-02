Милиция говорит, что не дала довести до беспорядков в ОИК №11

13:25, 02 ноября 2012
Политика
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Работники милиции не допустили нарушений общественного порядка на 11 ОИК, где до сих пор продолжается установление результатов выборов.

Милиция назвала проблемные округа

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

«Задержки в их работе (ОИК) возникли в связи с конфликтными ситуациями между участниками избирательного процесса. Работники милиции продолжают нести службу по обеспечению правопорядка и прекращению нарушений», - подчеркнули в МВД.

По данным правоохранителей, по состоянию на утро 2 ноября в Киеве проблемной остается ситуация на трех избирательных округах – № 211, 216 и 223. Также работа трех ОИК в Черкасской области – № 194, 197 и 198 – продолжается в напряженном режиме. По одной «проблемной» ОИК есть в Волынской (№ 21), Винницкой (№ 11), Кировоградской (№ 99), Николаевской (№ 132) и Киевской (№ 94) областях.

В частности, члены ОИК № 223 (г. Киев) с 02.30 2 ноября проводят обработку протоколов внутри здания, где размещена комиссия. Возле здания, где расположена ОИК № 223, с 09.00 вчерашнего дня находилось около 100 представителей ВО «Свобода». На данное время там находятся около 40 граждан. Нарушений общественного порядка милиция не допустила.

В то же время возле нескольких ОИК сторонники разных политических сил установили агитационные палатки. Работники органов внутренних дел продолжают охранять правопорядок, не допуская столкновений между субъектами избирательного процесса.

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