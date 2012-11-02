В Кировограде председатель ОИК попросила больше милиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской областной организации Партии регионов, ссылаясь на слова членов этой окружной комиссии.

Незнакомый автомобиль несколько дней везде сопровождает женщину, дежурит под домом, где она проживает. По словам членов комиссии, председатель ОИК напугана и волнуется за собственную безопасность.

Чтобы оградить себя и других членов окружной комиссии, И.Коваленко обратилась к правоохранительным органам с письменной просьбой усилить охрану ОИК.

Как сообщал УНИАН, Кировоградский админсуд по иску кандидата от Партии регионов Александра Шаталова относительно нарушений во время подсчета голосов, запретил ОИК №99 составлять протокол о результатах голосования до вынесения судом решения.

Согласно данным обработки 100% протоколов, обнародованными на сайте ЦИК, в 99-ом округе побеждает представитель Объединенной оппозиции Андрей Табалов, за которого проголосовали 32,80% избирателей. На втором месте – А.Шаталов, у которого 30,27%.

31 октября на центральной площади Кировограда прошел митинг с участием более четырехсот человек в знак протеста против бездеятельности ОИК №99.

А.Табалов, выступая на митинге, отметил: «Представители Партии регионов подали 32 иска к участковым избирательным комиссиям о признании нарушений на участках, на которых я победил с самым большим отрывом. Членов комиссий обвиняют в том, что они якобы не допустили на участки наблюдателей, которые приехали наблюдать за подсчетом голосов в два часа ночи, и в других надуманных нарушениях, чтобы потом обратиться в ОИК о признании результатов голосования на этих участках недействительными».

Выступающие также отметили, что "кандидатам до сих пор не предоставлены копии протокола, хотя все протоколы УИК были обработаны еще вчера вечером". Они также утверждают, что никакое заседание уже не происходит, члены комиссии занимаются своими делами.