В 132 округе под прикрытием «Беркута» захватили ОИК (видео)
08:26, 02 ноября 2012Политика
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В 132 округе в Первомайске на Николаевщине ночью беркут захватил ОИК, которая находится в здании мэрии.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на местные СМИ.
По словам руководителя объединенной оппозиции на Николаевщине Вадима Мерикова, неизвестные представились как сотрудники исполнительной службы и в сопровождении Беркута и молодых людей спортивной телосложения изымали оригиналы протоколов участковых комиссий.
Они вытолкали из помещения ОИК всех, кто имел право присутствовать на заседании, когда должны были пересчитываться бюллетени.
Как известно, в этом округе побеждает оппозиционер Корнацкий.
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