В 132 округе под прикрытием «Беркута» захватили ОИК (видео)

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на местные СМИ.

По словам руководителя объединенной оппозиции на Николаевщине Вадима Мерикова, неизвестные представились как сотрудники исполнительной службы и в сопровождении Беркута и молодых людей спортивной телосложения изымали оригиналы протоколов участковых комиссий.

Они вытолкали из помещения ОИК всех, кто имел право присутствовать на заседании, когда должны были пересчитываться бюллетени.

Как известно, в этом округе побеждает оппозиционер Корнацкий.