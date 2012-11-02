ОИК №97 не составила протокол о победе кандидата от УДАРа

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации «Громадський захист Київщини».

«Несмотря на то, что все 100% протоколов из избирательных участков уже обработаны и результаты еще сутки назад переданы в ЦИК, окружная комиссия № 97 в Броварах до сих пор не сформировала итоговый протокол. В настоящее время в помещении ОИК работают лишь несколько членов комиссии. Создается впечатление, что руководство ОИК сознательно саботирует составление протокола», - говорится в сообщении.

В общественной организации не исключают, что кандидат от Партии регионов Сергей Федоренко будет пытаться обжаловать результаты выборов.

«В последнее время появились слухи, что кандидат от партии власти Сергей Федоренко, больше известный как «массажист Азарова», обращается в разные юридические организации, пытаясь найти возможность снова попробовать использовать старую тему о том, что Ризаненко в течение последних 5 лет не проживал на территории Украины, и подать иск в суд. Поэтому не исключено, что руководство ОИК будет тянуть до последнего, надеясь, что господин Федоренко найдет юридическую контору, которая согласится подготовить такой иск, и суд, который согласится открыть производство по делу, которое к этому времени «прокатили» уже в четырех судах», - подчеркнули в организации.

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Как сообщал УНИАН, согласно информации ЦИК, в одномандатном избирательном округе № 97 победил кандидат от партии «УДАР» Павел Ризаненко, который набрал 31,04% голосов. Кандидат от Партии регионов Сергей Федоренко получил 14,02%.