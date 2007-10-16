Wall Street Journal назвала Ющенко достойным Нобелевской премии мира
Президент очутился среди 20 выдающихся людей
Газета «Уолл Стрит Джорнел» (The Wall Street Journal) назвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО достойным Нобелевской премии мира.
Об этом говорится в статье «Ненобелевские лауреаты», сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.
В.ЮЩЕНКО издание называет среди более чем 20 выдающихся личностей современности, достойных этой высокой награды, но не получивших ее в 2007 году.
Оценивая взнос в дело мира Президента Украины В.ЮЩЕНКО и Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, газета пишет, что «невзирая на усилия Кремля ослабить их молодые государства, они остались верными духу «мирных» революций, которыми они руководили в Украине и Грузии, и доказали, что демократия может пустить крепкие корни даже «под носом» у России».
В статье «Ненобелевские лауреаты» высказывается надежда, что в следующем 2008 году Нобелевский комитет сможет рассмотреть кандидатуры «тех мужчин и женщин, которые рисковали своей жизнью и существованием, чтобы освободить мир от насилия и притеснений».
The Wall Street Journal – американская газета деловых кругов с ежедневным тиражем 2 млн. экземпляров.