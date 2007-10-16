Wall Street Journal назвала Ющенко достойным Нобелевской премии мира

Газета «Уолл Стрит Джорнел» (The Wall Street Journal) назвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО достойным Нобелевской премии мира.

Об этом говорится в статье «Ненобелевские лауреаты», сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО издание называет среди более чем 20 выдающихся личностей современности, достойных этой высокой награды, но не получивших ее в 2007 году.

Оценивая взнос в дело мира Президента Украины В.ЮЩЕНКО и Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, газета пишет, что «невзирая на усилия Кремля ослабить их молодые государства, они остались верными духу «мирных» революций, которыми они руководили в Украине и Грузии, и доказали, что демократия может пустить крепкие корни даже «под носом» у России».

В статье «Ненобелевские лауреаты» высказывается надежда, что в следующем 2008 году Нобелевский комитет сможет рассмотреть кандидатуры «тех мужчин и женщин, которые рисковали своей жизнью и существованием, чтобы освободить мир от насилия и притеснений».

The Wall Street Journal – американская газета деловых кругов с ежедневным тиражем 2 млн. экземпляров.