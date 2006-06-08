22 июня 2006 г. в Киеве (Украинский Дом, ул. Крещатик,2) при официальной поддержке Национального агентства по эффективному использованию энергоресурсов, Французского института нефти (IFP), Проекта ЕС «Поддержка регионального развития в Украине», а также концерна «Укрпроминвест» пройдет международная конференция «Альтернативные виды топлива и энергии: перспективы, оборудование, законодательство».

В конференции принимают участие компании, лидирующие в области технологий производства альтернативных видов топлива и энергии, производители оборудования, агропромышленные предприятия, конструкторские бюро из Украины, стран СНГ и Европейского Союза.

На сегодняшний день тема производства альтернативных видов топлива в Украине исключительно популярна. Однако для практической реализации проектов альтернативной энергетики деклараций недостаточно, для необходимо создать соответствующую законодательную основу. Кроме этого существенных инвестиций требует агропромышленный комплекс, как сырьевая основа альтернативной энергетики.

Страны ЕС прошли нелегкий экспериментальный путь, прежде чем на европейских АЗС началась продажа биотоплива. О том, с какими препятствиями специалистам ЕС пришлось столкнуться при реализации проектов, расскажут на конференции непосредственно сами европейские специалисты.

Среди докладчиков конференции — специалисты Французского института нефти — «мозгового центра» европейского производства альтернативных видов топлива, компании Axens — лидера технологий в области альтернативной энергетики, а также Национального агентства по эффективному использованию энергоресурсов. Кроме этого на форуме выступят представители агропромышленных предприятий, а также производители оборудования.

По вопросам участия в конференции обращаться в оргкомитет:

«Топливная альтернатива»,

Тел./факс: +38 (044) 544-72-19,

E-mail: fuela@inet.ua