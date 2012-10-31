Председатель ОИК № 215 объявил Ильенко победителем выборов
04:01, 31 октября 2012Политика
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Председатель окружной избирательной комиссии № 215 (Киев, Деснянский р-н) объявил победителя выборов.
"Беркут" задерживает Андрея Ильенко перед демонстрацией фильма "Матч", фото из архива УНИАН
Им с 33,14% голосов (32 965 избирателей) стал представитель ВО "Свобода", аспирант Киевского национального университета имени Шевченко Андрей Ильенко.
Соответствующая запись по итогам подсчета 100% протоколов появился на сайте ЦИК.
У его ближайшего соперника по баллотированию - Галины Гереги - 32,95% (32 774 избирателя).
На третьем месте Игорь Опадчий, представитель УДАРа - 19,01% (18 911), на четвертом коммунист Владимир Майборода (3,19, 3179), на пятом Виктория Рыжова от Партии регионов (2,95, 2938).
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