Председатель ОИК № 215 объявил Ильенко победителем выборов

Им с 33,14% голосов (32 965 избирателей) стал представитель ВО "Свобода", аспирант Киевского национального университета имени Шевченко Андрей Ильенко.

Соответствующая запись по итогам подсчета 100% протоколов появился на сайте ЦИК.

У его ближайшего соперника по баллотированию - Галины Гереги - 32,95% (32 774 избирателя).

На третьем месте Игорь Опадчий, представитель УДАРа - 19,01% (18 911), на четвертом коммунист Владимир Майборода (3,19, 3179), на пятом Виктория Рыжова от Партии регионов (2,95, 2938).