Городской транспорт Нью-Йорка прекратит работу из-за урагана Сэнди
16:55, 28 октября 2012Политика
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о временном прекращении работы муниципального транспорта в городе Нью-Йорке в связи с приближением урагана "Сэнди".
На Нью-Йорк движется ураган
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
В воскресенье, начиная с 7 часов вечера, прекратят работу городские автобусы, метро и поезда, говорится в заявлении Куомо.
"Если ураган повернет и уйдет, будет отлично. Но если нет, мы будем подготовлены", - отметил губернатор.
В настоящее время ураган движется со скоростью 17 километров в час в северо-восточном направлении, порывы сопутствующих ветров достигают 120 километров в час. Жертвами "Сэнди", который ранее обрушился на Кубу, Ямайку, Пуэрто-Рико и Багамы, стали уже 65 человек.
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