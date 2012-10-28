Городской транспорт Нью-Йорка прекратит работу из-за урагана Сэнди

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В воскресенье, начиная с 7 часов вечера, прекратят работу городские автобусы, метро и поезда, говорится в заявлении Куомо.

"Если ураган повернет и уйдет, будет отлично. Но если нет, мы будем подготовлены", - отметил губернатор.

В настоящее время ураган движется со скоростью 17 километров в час в северо-восточном направлении, порывы сопутствующих ветров достигают 120 километров в час. Жертвами "Сэнди", который ранее обрушился на Кубу, Ямайку, Пуэрто-Рико и Багамы, стали уже 65 человек.