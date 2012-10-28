В Хмельницкой области в бюллетенях «Свободу» вычеркнули вместо «Собора»

Об этом УНИАН сообщил свободовец Виталий Диденко.

“В селе Остапковцы 256 избирателей, и им все бюллетени испортили, вычеркнув безосновательно ВО “Свобода”, – сказал он.

Председатель окружной избирательной комиссии № 192 Людмила Горбачевская подтвердила этот факт.

“Ошибку допустила председатель УИК, перепутавшая название ”Свободы” с “Собором”, который снялся с выборов», – объяснила она.

Справка УНИАН. В 192-м избирательном округе с центром г. Дунаевцы насчитывается 272 избирательных участка со 156 тыс. 275 избирателями.