В Хмельницкой области в бюллетенях «Свободу» вычеркнули вместо «Собора»
09:34, 28 октября 2012Политика
2269 0
В Городокском районе Хмельницкой области в избирательных бюллетенях многомандатного округа напротив графы ВО “Свобода” поставили отметку “выбыла”.
"Свободу" вычеркнули
Об этом УНИАН сообщил свободовец Виталий Диденко.
“В селе Остапковцы 256 избирателей, и им все бюллетени испортили, вычеркнув безосновательно ВО “Свобода”, – сказал он.
Председатель окружной избирательной комиссии № 192 Людмила Горбачевская подтвердила этот факт.
“Ошибку допустила председатель УИК, перепутавшая название ”Свободы” с “Собором”, который снялся с выборов», – объяснила она.
Справка УНИАН. В 192-м избирательном округе с центром г. Дунаевцы насчитывается 272 избирательных участка со 156 тыс. 275 избирателями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter