В Хмельницкой области в бюллетенях «Свободу» вычеркнули вместо «Собора»

09:34, 28 октября 2012
Политика
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В Городокском районе Хмельницкой области в избирательных бюллетенях многомандатного округа напротив графы ВО “Свобода” поставили отметку “выбыла”.

Об этом УНИАН сообщил свободовец Виталий Диденко.

“В селе Остапковцы 256 избирателей, и им все бюллетени испортили, вычеркнув безосновательно ВО “Свобода”, – сказал он.

Председатель окружной избирательной комиссии № 192 Людмила Горбачевская подтвердила этот факт.

“Ошибку допустила председатель УИК, перепутавшая название ”Свободы” с “Собором”, который снялся с выборов», – объяснила она.

Справка УНИАН. В 192-м избирательном округе с центром г. Дунаевцы насчитывается 272 избирательных участка со 156 тыс. 275 избирателями.

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