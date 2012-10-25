Адвокат Королевской не исключает отказа от иска к социологам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил сегодня журналистам по окончании заседания Хозяйственного суда Киева, в производстве которого находится заявленный иск к фонду «Демократические инициативы» и КМИС.

Отвечая на вопрос, может ли истец отказаться от своих требований, В.Скуридин сказал: «Этого мы не можем сказать сейчас. Нужно посмотреть, и не исключаю того, что позиция может быть изменена, но я не говорю сейчас, что может быть отказ от иска, но… кто знает».

Как сообщал УНИАН, 8 октября были обнародованы данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии. В этом исследовании отмечалось, что если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!» проголосовало бы 2,1% избирателей.

11 октября партия «Украина - Вперед!» подала в Хозяйственный суд Киева иск к фонду «Демократические инициативы» и ООО «Киевский международный институт социологии ЛТД» (КМИС) с требованием опровергнуть информацию, обнародованную о рейтинге поддержки партии «Украина - Вперед!».

Партия подала ходатайство о запрете фонду «Демократические инициативы» и КМИС публиковать любые данные, которые они получили в отношении партии «Украина - Вперед!».

Сегодня, 25 октября, Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 8 ноября в заседании по рассмотрению иска Н.Королевской к фонду «Деминициативы» и КМИС об опровержении информации относительно рейтингов поддержки партии, полученных в результате социологических опросов. Таким образом председательствующая на процессе судья Оксана Марченко удовлетворила ходатайство стороны истца, которая просила предоставить время для изучения анкет респондентов.