Иск Королевской суд продолжит рассматривать уже после выборов

Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 8 ноября в заседании по рассмотрению иска лидера партии «Украина – Вперед!» Наталии Королевской к фонду «Демократические инициативы» и Киевскому международному институту социологии об опровержении информации относительно рейтингов поддержки партии, полученных в результате социологических опросов.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом председательствующая в судебном процессе судья Оксана Марченко удовлетворила ходатайство стороны истца, которая просила предоставить время для изучения вместе с членами партии «Украина, – Вперед!» анкет респондентов.

В свою очередь представители ответчиков предложили суду и своим оппонентам провести научную экспертизу методологии соцопроса, который является предметом обжалования в суде.

В ответ представители истца ответили согласием, отметив, что для назначения такой экспертизы необходимо изучить анкеты, по которым проводился опрос.

Следующее судебное заседание должно начаться в 14.15 8 ноября.

Как сообщал УНИАН, 8 октября были обнародованы данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии. В этом исследовании отмечалось, что если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!» проголосовало бы 2,1% избирателей.

11 октября партия «Украина - Вперед!» подала в Хозяйственный суд Киева иск к фонду «Демократические инициативы» и ООО «Киевский международный институт социологии ЛТД» (КМИС) с требованием опровергнуть информацию, обнародованную в рейтинге поддержки партии «Украина - Вперед!».

Партия подала ходатайство о запрете фонду «Демократические инициативы» и КМИС публиковать любые данные, которые они получили в отношении партии «Украина - Вперед!».