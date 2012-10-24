Избирательные бюллетени - качественнее денег

Вчера окружные избирательные комиссии получили комплекты бюллетеней, напечатаных на специальной рельефной бумаге с несколькими степенями защиты, для выборов народных депутатов 28 октября.

Как отмечает газета "КоммерсантЪ - Украина" (№ 169 от 24 октября), бюллетеней в этом году было напечатано около 74 млн, в том числе запас - 0,5% для каждого участка.

Изготовленные бюллетени имеют несколько степеней защиты. "Бюллетени напечатаны на специальной рельефной бумаге, она даже качественнее, чем та, на которой печатают деньги", - сказал глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

Как и в случае с президентскими выборами 2010 года, на бюллетень нанесены специальные знаки, которые видны в инфракрасном свете, а номер участка проставлен краской, проявляющейся на обратной стороне бюллетеня, отмечает издание.

Согласно форме, утвержденной ЦИК, названия партий и имена кандидатов будут напечатаны с одной стороны листа на украинском языке. Длина бюллетеня с перечнем партий составит 60 см, а ширина - 20 см. Он будет вдвое короче бюллетеня, использованного на очередных парламентских выборах 2006 года, в которых участвовало 45 партий и блоков.

Размер листа для голосования в мажоритарных округах будет зависеть от количества кандидатов. В частности, бюллетень с количеством кандидатов менее шести имеет длину 27 см, до 20 кандидатов - 56 см, а в округе с 48 кандидатами - 90 см. С учетом этого, самый короткий бюллетень бросят в урну для голосования избиратели округов № 41 и № 53 (Донецкая область - 4 кандидата), а самый длинный - в округе № 95 (Киевская область - 48 кандидатов).

По словам члена ЦИК Бронислава Райковского, сейчас бюллетени находятся в ОИК, а за три дня до выборов, в четверг, ОИК должны начать выдачу бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

Как сказал А.Черненко, бюллетени будут доставлены в участковые избиркомы членами комиссий под охраной сотрудников МВД. После их пересчета документы будут закрыты в опечатанном сейфе до дня выборов. "Как только бюллетени окажутся в УИК, их охрану будут круглосуточно осуществлять сотрудники МВД", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, стоимость изготовления одного избирательного бюллетеня для голосования по партийным спискам составляет 0,87 грн, а для голосования в одномандатных округах - 0,72 грн.

Как известно, выборы в парламент в Украине 28 октября пройдут по смешанной избирательной системе - 225 народных депутатов будут избраны по партийным спискам, а 225 - по мажоритарным округам.