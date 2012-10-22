Защита Тимошенко говорит, что Азаров сам опроверг ее вину по долгам ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныця» в Харькове, где Ю.Тимошенко проходит курс лечения, заявил ее защитник, народный депутат Сергей Власенко.

«Завтра мы подаем в СБУ, опираясь на официальную позицию правительства Николая Азарова относительно отсутствия каких-либо государственных гарантий по обязательствам ЕЭСУ, заявление от имени Юлии Тимошенко о закрытии ее сфальсифицированного уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», - сказал С.Власенко.

Он подчеркнул, что как только дело о госгарантиям по обязательствам ЕЭСУ попало в суд, правительство «вынуждено было предоставить суду неопровержимые доказательства того, что никогда никакие госгарантии по каким-либо обязательствам корпорации ЕЭСУ не выдавались».

«Именно поэтому сегодня суд, находясь в этом тупике, увидев неопровержимые доказательства отсутствия каких-либо государственных гарантий, вынужден был якобы передать материалы в СБУ», - сказал С.Власенко.

По его мнению, на примере этого дела демократическое общество увидит, «как подделываются дела в Украине».

По мнению защитника, СБУ должна закрыть уголовное дело, если правительство Н.Азарова заявляет об отсутствии гарантий по обязательствам ЕЭСУ.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минобороны России по делу относительно долга ЕЭСУ. Суд обязал Кабмин вернуть Минобороны РФ 3,1 млрд грн.

Правительство Украины подало апелляционную жалобу на это решение.

Сегодня, 22 октября, Апелляционный хозяйственный суд Киева приостановил производство по рассмотрению апелляции о выплате Кабинетом министров долга корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Минобороны РФ в связи с расследованием СБУ аналогичного уголовного дела.

Решение принято в связи с соответствующим ходатайством Кабмина, которое поступило в суд 19 октября.

По словам представителя Кабмина Андрея Богдана, следственный отдел СБУ расследует уголовное дело, и предмет иска в хозяйственном деле аналогичный существу уголовного дела.

Как сказал А.Богдан, для всестороннего рассмотрения дела необходимо получить информацию от СБУ о состоянии рассмотрения этого дела, а Апелляционный хозсуд Киева должен приостановить производство для выяснения всех обстоятельств.

Объявляя решение о ходатайстве, В.Шапран сказал: "Направить Службе безопасности Украины материалы хозяйственного дела. Остановить апелляционное производство по делу".

"Суд обязательно вернется к рассмотрению уже после того, как следствие установит все обстоятельства предоставления госгарантий Минобороны РФ и вообще существования этих госгарантий", - сказал А.Богдан.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.