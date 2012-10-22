Суд приостановил апелляцию о выплате долга ЕЭСУ перед РФ до решения по Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня на заседании в суде огласил председательствующий судья Виктор Шапран.

Решение принято в связи с соответствующим ходатайством Кабмина, поступившим в суд 19 октября.

По словам представителя Кабмина Андрея Богдана, следственный отдел СБУ расследует уголовное дело и предмет иска в хозяйственном деле аналогичен сути уголовного дела.

Как сказал А.Богдан, для всестороннего рассмотрения дела необходимо получить информацию от СБУ о состоянии рассмотрения этого дела, а Апелляционный хозсуд Киева должен приостановить производство для выяснения всех обстоятельств.

Оглашая решение о ходатайству, В.Шапран сказал: "Направить Службе безопасности Украины материалы хозяйственного дела. Остановить апелляционное производство по делу".

Судья подчеркнул, что данное решение может быть обжаловано в Высшем хозяйственном суде.

Комментируя решение журналистам, А.Богдан сообщил, что копии материалов хозяйственного дела будут в материалах уголовного дела, которое находится в производстве СБУ. "Рассмотрение апелляции остановлено на время, пока в уголовном деле не будут выяснены все обстоятельства", - добавил он.

"Суд обязательно вернется к рассмотрению уже после того, как следствие установит все обстоятельства предоставления госгарантий Минобороны РФ и вообще существования этих госгарантий", - отметил А.Богдан.

Представители Минобороны России воздержались от комментариев.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минобороны России по делу относительно долга ЕЭСУ. Суд обязал Кабмин вернуть Минобороны РФ 3,1 млрд грн.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Ю.Тимошенко убытков в 19,5 млн грн по делу ЕЭСУ. Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко по корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением в то время Президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.

В Объединенной оппозиции "Батьківщина" считают сообщение о долгах корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ попыткой власти накануне выборов очернить имя Ю.Тимошенко.