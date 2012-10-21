Янукович и Путин согласуют условия передвижения ЧФ РФ в Украине

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН материалах пресс-службы Кремля о встрече В.Януковича с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Отмечается, что Украина стабильно сохраняет позиции ведущего торгового партнера России на пространстве СНГ. Россия занимает четвертое место среди всех зарубежных инвесторов в украинскую экономику (общий объем российских инвестиций на июль с.г. составляет 3,6 млрд долларов). 2011 год стал рекордным по объему взаимного товарооборота, который составил более 50 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 36%. В январе – августе товарооборот составил около 30 млрд долларов, снизившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. С учетом этого стороны имеют в виду рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением устойчивой динамики роста экономического сотрудничества.

Также в Кремле подчеркивают, что хорошим подспорьем в этом контексте стало вступление 20 сентября в силу (после выполнения ратификационных процедур Россией, Беларусью и Украиной) Договора о зоне свободной торговли в СНГ. Серьезные перспективы может открыть также активное подключение Украины к многосторонним интеграционным объединениям – Таможенному союзу, Единому экономическому пространству, формируемому Евразийскому союзу.