Международные эксперты: Украина могла бы экономить на газе 6 млрд евро

14:36, 20 октября 2012
Политика
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Украина ежегодно теряет на энергетике по меньшей мере 6 млрд евро.

Почти треть природного газа страна тратит зря

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на данные, полученные от Международного энергетического агентства (МЭА), которое почти год проводило исследование энергетической политики Украины.

Украина не умеет экономить и эффективно использовать свои ресурсы. Так, почти треть природного газа страна тратит зря, утверждает МЭА.

«Украина должна сделать ставку на эффективность. Ведь уровень потребления газа в Украине один из самых высоких. При европейском подходе она сможет сэкономить для себя 6 миллиардов евро», - заявила исполнительный директор агентства Мария Ван Дер Хувен, добавив, что эти деньги можно было бы направить на развитие энергосберегающих технологий в жилищном секторе и промышленности.

«Европа очень заинтересована в том, чтобы Украина улучшила свою энергетическую политику. Нужно искать новых поставщиков газа, наращивать собственную добычу и финансово стимулировать экономию», — отметил посол ЕС в Украине Ян Томбинский.

В свою очередь министр топлива и энергетики Юрий Бойко заявил, что Украина уже сэкономила газа почти на 2 млрд долл., в том числе за счет перехода на уголь и атом в производстве электроэнергии. «В этом году потребляем на 15% меньше газа, чем в прошлом году. И примерно 12% потребления газа мы планируем снижение от уровня сегодняшнего», - заявил министр.

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