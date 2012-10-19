ОБСЕ рассказала, кто более всего злоупотребляет админресурсом

Причем, большинство таких случаев, по данным миссии наблюдения, направлены в поддержку Партии регионов или ее кандидатов.

Как сообщает Немецкая волна, об этом говорится во втором промежуточном отчете наблюдателей, обнародованном сегодня Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В документе также отмечается, что наблюдатели «отметили деятельность благотворительных организаций, тесно связанных с определенными кандидатами, которые предоставляют избирателям материальные привилегии или услуги».

Промежуточный отчет наблюдателей от ОБСЕ касается периода с конца сентября до середины октября. За отчетный период долгосрочные наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ посетили свыше 80 предвыборных мероприятий. Как отмечается в отчете, наиболее заметную кампанию проводит Партия регионов и ее кандидаты. Следующими по уровню активности являются Объединенная оппозиция - «Батькивщина» и демократический альянс «УДАР».

Предварительные результаты мониторинга СМИ, проведенного Миссией наблюдения, «демонстрируют, что объемы освещения кампании в новостях и информационных выпусках ограничены, и касается это самых популярных телеканалов». Наблюдатели от ОБСЕ считают, что «это может негативно повлиять на возможность избирателей ознакомиться с разными политическими взглядами».

Кроме того, в отчете отмечается, что «Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не отслеживает соблюдения вещателями законодательных положений по обеспечению объективного и сбалансированного освещения участников избирательной гонки».

На протяжении отчетного периода ЦИК получил 25 жалоб о нарушениях в ходе предвыборной кампании и непрямом подкупе избирателей, говорится в документе. Наблюдатели отметили своевременное рассмотрение жалоб, но обратили внимание на то, что «обсуждение проходит за закрытыми дверями». Они также отметили, что постановлениям «не хватает достаточной фактической базы и юридического обоснования». «Окружные и апелляционные административные суды отклонили большинство жалоб, проанализированных Миссией наблюдения, по формальным основаниям или в результате отсутствия доказательств, - говорится в отчете. - В некоторых случаях суды применяли необоснованное, слишком узкое или непоследовательное толкование закона».

Миссия наблюдения за выборами была создана Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 12 сентября 2012 года. В состав этой миссии входит основная группа экспертов из 20 человек, которые работают в Киеве, и 90 долгосрочных наблюдателей, которые начали работать по всей Украине 19-20 сентября. Первый промежуточный отчет миссии наблюдения был обнародован 4 октября 2012 года.