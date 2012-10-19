Второй «днепропетровский террорист» объявил голодовку из-за заявлений Пшонки

Рева пошел на это после того, как 18 октября в эфире первого национального канала был показан документальный фильм "Адов ад", сообщили адвокаты обвиняемых, пишет Украинская Правда .

В данном фильме Генеральным прокурором Украины и Министром внутренних дел Украины было сделано открытые заявления о доказанности вины Ревы в совершении указанного преступления, не смотря на отсутствие решения суда по данному вопросу, что является прямым нарушением действующего законодательства Украины.

"Также в сюжете фильма изложены вымышленные факты , совместной отправки Ревой и Сукачёвым писем в адрес Запорожской АЭС и Днепровской ГРЭС относительно систем безопасности на данных объектах, что свидетельствует о распространении недостоверной информации о причастности Ревы к организации террористических актов в Днепропетровске", - заявляют его адвокаты.

В фильм также попали материалы видеосъёмок следственных действий, которые являются тайной следствия.

Отдельно Ревой выражен протест в отношении того, что согласно данного фильма отсутствуют какие-либо ссылки на четвёртого фигуранта данного дела- Федоряка, что Рева связывает с тем фактом, что брат Федоряка является работником прокуратуры Днепропетровской области.

Также адвокаты сообщили, что органами прокуратуры с 02.10.2012 года по сегодняшний день не рассмотрено поданное Ревой заявление о совершение в отношении его преступления, а именно фальсификации доказательств по делу, которые послужили основанием для задержания Ревы и содержания его под стражей.