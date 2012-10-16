У Кличко об оппозиции: сели играть в шахматы, а посреди игры нам говорят, что это преферанс

Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель руководителя избирательного штаба партии «УДАР» Владимир Куренной.

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«Договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров, они, на самом деле выполнены сегодняшним съездом «Батькивщины» на 30%. Это как мы садимся играть в шахматы, играем в шахматы, но посреди игры нам говорят: а мы играем в преферанс. Де-факто, произошло именно так. Мы договаривались о том, что будет общая социология, социологические компании предлагались как «Батькивщиной», так и нами - это социология была проведена. Был определен принцип, а именно: снимаем мы того кандидата, кто слабее, кто будет мешать победе единого демократического кандидата. Мы договорились о конкретных социологических службах. Мы пришли на переговоры с едиными социологическими службами», - заявил Куренной.