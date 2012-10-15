Ефремов не исключает, что у народа спросят, продавать ли его землю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня во время брифинга.

«Я не исключаю, чтобы руководство государства могло выйти на то, что нужно проводить референдум среди населения», - сказал он.

Лидер фракции Партии регионов добавил, что этот вопрос касается значительного количества людей.

«Мне кажется, что это был тот случай, когда нам нужно посоветоваться непосредственно с людьми», - сказал он.

А.Ефремов также заметил, что фракция Партии регионов подготовила законопроект относительно введения моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

«Я надеюсь, что завтра Верховная Рада поддержит наше предложение о введении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения», - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада не поддержала два законопроекта, которым предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

За законопроект, автором которого является народный депутат Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батьківщина"), «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» проголосовали лишь 111 народного депутата.

За второй законопроект с аналогичным названием, автором которого является народный депутат Петр Симоненко (фракция КПУ), проголосовали лишь 102 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала почти в полном составе фракция Партии регионов.

Действие моратория на продажу сельхозземель заканчивается 1 января 2013 года.

2 октября А.Ефремов также отметил, что в соответствии с законодательством, мораторий будет действовать до того момента, пока не будет принят закон о земельной реформе.