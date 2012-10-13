ЦИК объявила второе предупреждение "Батькивщине" и первое - "УДАРу"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты на заседании ЦИК на основании установленных судами фактов нарушений.

В частности, партия "УДАР" получила предупреждение за распространение в Крыму печатной агитационной продукции без выходных данных, этот факт был установлен Окружным административным судом Крыма.

"Постановление суда вступило в силу 1 октября", - сообщил член ЦИК Александр Чупахин.

Партия "Батькивщина" получила предупреждение на основании решения Окружного административного суда АРК от 27 сентября. В частности, суд установил, что нарушением является размещение плакатов без выходных данных на билбордах в Севастополе.