ЦИК объявила второе предупреждение "Батькивщине" и первое - "УДАРу"
07:44, 13 октября 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предупреждение политической партии "Батькивщина" и первое - партии "УДАР Виталия Кличко" за нарушение избирательного законодательства во время проведения агитации в Крыму.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты на заседании ЦИК на основании установленных судами фактов нарушений.
В частности, партия "УДАР" получила предупреждение за распространение в Крыму печатной агитационной продукции без выходных данных, этот факт был установлен Окружным административным судом Крыма.
"Постановление суда вступило в силу 1 октября", - сообщил член ЦИК Александр Чупахин.
Партия "Батькивщина" получила предупреждение на основании решения Окружного административного суда АРК от 27 сентября. В частности, суд установил, что нарушением является размещение плакатов без выходных данных на билбордах в Севастополе.
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