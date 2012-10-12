В борьбе за Нобелевскую премию Тимошенко уступила Евросоюзу

Об этом сообщает РИА Новости.

Премия присуждается за работу по объединению Европы и превращению ее из "континента войны в континтент мира", сообщил на церемонии в Осло председатель Нобелевской премии мира бывший премьер-министр Норвегии Турбъерн Ягланд. Он является также генеральным секретарем Совета Европы.

В 2004 году Ягланд уже выдвигал Евросоюз на Нобелевскую премию мира, предложив тогда поощрить процесс европейского сотрудничества.

В списке претендентов в этом году был 231 кандидат (в нем фигурировала также экс-премьер Украины Юлия Тимошенко), в том числе 43 общественных и международных организации.

Сумма награды в этом году составляет 8 миллионов шведских крон (1,2 миллиона долларов США). Церемония вручения награды пройдет в Осло 10 декабря, в день кончины Альфреда Нобеля - основателя пяти Нобелевских премий, четыре из которых вручаются в Стокгольме.