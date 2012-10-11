Митрополит Владимир призывает Януковича ветировать биометрические паспорта

Как сообщает пресс-служба УПЦ, Митрополит обратился с соответствующим письмом к главе государства.

«Уважаемый Виктор Федорович! От имени Украинской православной церкви обращаюсь к Вам с просьбой наложить вето на Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» (№ 10492), поскольку данный закон несет в себе угрозу ограничения базовых прав человека», - подчеркнул глава УПЦ.

Он считает, что вопрос о целесообразности создания в Украине единого демографического реестра требует дополнительного изучения. При этом Митрополит обращает внимание Президента, что достаточно много зарубежных стран отказались от введения подобных реестров.

Также в письме он отмечает, что в Киевскую митрополию УПЦ поступают многочисленные обращения верующих с требованием не допустить введения в действие данного закона. Митрополит пишет, что в этих обращениях речь идет о том, что указанный закон нарушает право граждан на приватность, которое гарантировано в ст. 32 Конституции Украины. Кроме того, обеспокоенность православных верующих вызывает возможность вмешательства в их личную жизнь, которую создает данный закон. Авторы обращений указывают, что этот законодательный акт не во всем согласуется с требованиями Закона Украины о защите персональных данных.

В частности, статья 16 указанного закона предусматривает, что «людям, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от внесения информации в бесконтактный электронный носитель, который имплантирован в соответствующие бланки документов, оформление и выдача таких документов осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Украины». Однако, к сожалению, в законе никак не прописан порядок отказа граждан от внесения их персональной информации в бесконтактный электронный носитель. Поэтому норма о таком отказе носит исключительно декларативный характер.

Как сообщалось, 2 октября Верховная Рада приняла закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» (№10492). Данный закон вводит единую информационно-телекоммуникационную систему (Единый государственный демографический реестр), который содержит персональные данные о человеке и его биометрические данные. С применением реестра человеку выдаются документы, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины. Большинство предусмотренных этим законом документов будут содержать имплантированный бесконтактный электронный носитель, на который будет вноситься информация о человеке.

10 октября В.Янукович заявил, что склонен подписать данный закон, но примет решение только после заключения экспертов. При этом Президент отметил, что такой закон нужен для дальнейших переговоров между Украиной и ЕС относительно либерализации визового режима.