Магера: Надо ходить на выборы, а не сидеть перед телевизором

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.Магера высказал сегодня в эфире "5 канала".

"Надо ходить на выборы, а не сидеть дома, перед телевизором или в Facebook. Общество должно быть граждански активное и сознательное, и понимать, что в этой стране они живут, что в этой стране жить им, детям, их внукам. Для этого нужно относиться ответственно. И во-вторых, должна быть солидарность между такими граждански активными людьми", - сказал Магера.

Заместитель председателя ЦИК напомнил, что кампании по выборам в парламент в 2006 и 2007 году имели менее нареканий, как со стороны участников избирательного процесса, так и со стороны наблюдателей. "Причин здесь много. Видимо власть хотела эти выборы провести честно и демократично, а во-вторых, политические партии относительно корректно относились друг к другу. Сейчас заявления (власти - УНИАН) есть, но я хотел бы, чтобы заявления совпадали с действиями", - отметил он.