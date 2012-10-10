Магера: Надо ходить на выборы, а не сидеть перед телевизором
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Магера считает, что высокая явка избирателей 28 октября может предотвратить массовую фальсификацию результатов выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.Магера высказал сегодня в эфире "5 канала".
"Надо ходить на выборы, а не сидеть дома, перед телевизором или в Facebook. Общество должно быть граждански активное и сознательное, и понимать, что в этой стране они живут, что в этой стране жить им, детям, их внукам. Для этого нужно относиться ответственно. И во-вторых, должна быть солидарность между такими граждански активными людьми", - сказал Магера.
Заместитель председателя ЦИК напомнил, что кампании по выборам в парламент в 2006 и 2007 году имели менее нареканий, как со стороны участников избирательного процесса, так и со стороны наблюдателей. "Причин здесь много. Видимо власть хотела эти выборы провести честно и демократично, а во-вторых, политические партии относительно корректно относились друг к другу. Сейчас заявления (власти - УНИАН) есть, но я хотел бы, чтобы заявления совпадали с действиями", - отметил он.