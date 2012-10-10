Лишь 3,5% украинцев готовы бороться за демократию (опрос)

Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, пишет “Зеркало недели”.

В соответствии с данными исследования, хотя 49,8% респондентов и считают, что политическая ситуация в Украине является напряженной, 50,5% отмечают, что жить тяжело, но терпеть можно (33,5% считают, что терпеть уже невозможно).

Только 28,8% граждан убеждают себя в том, что выборы позволят улучшить ситуацию, а почти половина (48,3%) уверенны в том, что выборы ничего не изменят. 7,2% считают, что выборы только ухудшат ситуацию.

Маловероятными и вообще невозможными считают массовые выступления с протестами в случае ухудшения жизни или в защиту своих прав у себя по месту проживания 73,2% респондентов. Уверенны, что они будут, 2,3% опрошенных. Приняли бы участие в таких акциях всего 21,2% граждан.

Главными проблемами, из-за которых люди вышли бы на протест, стали проблемы выживания: резкое падение уровня жизни (24,3%), невыплата зарплат и пенсий (21,9%), резкое повышение цен (15%).

К тому же, ничего не заставит 45,3% граждан выйти на улицы с протестом. Против сворачивания демократии готовы выступить всего 3,5% граждан, если закроют прогрессивный телеканал или газету -1,2% граждан, если власть будет преследовать близких людям по духу политиков - 2,1% граждан.

Всеукраинское социологическое исследование «Мнения и взгляды населения Украины: «Еxit-poll-2012» было проведено с 18 сентября по 4 октября 2012 года фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.