Мазурка уже ищет Интерпол (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, отметив, что соответствующие его данные выставлены на официальном сайте Интерпола.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 10 октября, министр внутренних дел Виталий Захарченко заявлял, что Я.Мазурок разыскивается в Украине, и в межгосударственный розыск не объявлен.

«Если у нас будет информация о том, что этот человек скрылся и переехал в другое государство, то мы его объявляем через Интерпол в межгосударственный розыск", - сказал министр.

Справка УНИАН. 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

5 октября министр внутренних дел В.Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию.

По словам главы МВД, убийцей охранников в ТРЦ "Караван" является уроженец Львовской области, 1974 года рождения по имени Ярослав Мазурок, который раньше работал в частных охранных структурах, он кандидат в мастера спорта по боксу.