Посол ЕС: Политические заключенные в Украине есть

Об этом он сказал в интервью Польскому Радио.

Посол сообщил, что главное внимание Европы теперь приковано к парламентским выборам в стране и что "украинский вопрос" обсудят на совете глав МИД ЕС в Брюсселе 14 ноября. Тогда же могут затронуть вопрос санкций.

"На данный момент, все внимание сосредотачивается на выборах, все знаем, и никто этого не скрывает в разговоре с представителями Украины, что уровень доверия к украинским политикам, и самой Украине как государству, которое стратегически выбрало путь приближения к ЕС - очень низкий. И от украинцев зависит, будут ли они способны восстановить это доверие", - сказал Тамбинський.

Посол ЕС утверждает, что Украина должна пройти два теста: подготовка выборов и борьба с политически мотивированными преследованиями.

"Политзаключенные в Украине есть, и это утверждение можно даже услышать от лиц, близко связаных с нынешним лагерем власти. Эту проблему обсуждают и украинские политики, и все политики извне, партнеры Украины. Диалог с Украиной ведется на разных политических уровнях, и у меня складывается впечатление - что сегодня власть Украины уже все больше осознает, что затягивание этой ситуации делает из Украины узника этого дела. И так же, как Юлия Тимошенко является узником, так и Украина становится узником Юлии Тимошенко" , - подытожил Ян Томбинський.