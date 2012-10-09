Азаров поручил председателю Госкомтелерадио провести совещание по ТВi

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил председателю Государственного комитета телевидения и радиовещания Александру Курдиновичу изучить вопрос ретрансляции программ телеканала ООО ТРК «Телерадиосвит» (логотип «ТВi») в кабельных сетях, сообщает пресс-служба Кабмина.

С соответствующей просьбой глава правительства обратился и к председателю Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимиру Манжосову.

Как известно, в СМИ поднята тема проблемности подачи сигнала канала ТВi в кабельных сетях некоторых регионов. Учитывая предвыборный период, этот вопрос приобрел широкий резонанс. В частности, распространяется информация об использовании чисто хозяйственных споров для якобы давления на оппозиционный телеканал. Николай Азаров поручил провести 10 октября совещание, на котором основательно рассмотреть этот вопрос, учитывая все его аспекты.